Meclis Araştırma Komisyonu kararı Resmi Gazete'de: Bebek ölümleri araştırılacak

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Yenidoğan Çetesinin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) daha fazla ödeme almak için ölüme terk ettiği bebekler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ 3 AY

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazetede yayımlanan, "Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk Engelli Ve Yaşlılara İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının Ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına Dair Karar" ile 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.