Meclis, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslamofobi'yi inceleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa ülkelerinde yükselen, ırkçılık ve İslamofobi'yi incelemek üzere araştırma komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Başkanlığında toplandı.

Komisyonda ilk olarak, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kırıkkale ve Düzce Ceza İnfaz Kurumlarında yaptıkları incelemeler, tutuklu, hükümlü ve personelle yaptıkları görüşmelerle oluşturdukları rapor hakkında bilgi verdi.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERLE İLGİLİ UYGULAMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Komisyon toplantısına katılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Alt Komisyon'un hazırladığı raporu titizlikle incelediklerini kaydetti.

Alkaç, Komisyon raporunda belirtilen tutuklu ve hükümlülere kelepçeli muayene yapıldığı yönündeki beyanlara karşılık, mevzuat gereği kelepçenin açık olup olmamasının doğrudan doktorun talimatına bağlı bulunduğunu, infaz koruma memurunun kelepçeyi kendi inisiyatifiyle açamayacağını anlattı.

Alkaç, nakillerin de 2020'de pandemi başlangıcıyla durdurulduğunu, güvenlik gerekçesiyle veya hükümlü- tutuklunun sağlık durumu sebebiyle istisna olabildiğini söyledi.

KOMİSYONUN KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Komisyon raporunun kabul edilmesinin ardından Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin önerge görüşüldü. Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, AK Parti, CHP ve MHP'nin ortak önergesi olduğunu dile getirerek Batı'da ırkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi konusunda bir ivmelenme bulunduğunu, Türkiye'nin dini, kimliği, ırkı ve rengine bakmaksızın bütün mazlumlara sahip çıktığını vurguladı.

Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinden tatil için gelenlerin ciddi anlamda şikayetler sunduğunu ve kendilerinden adım atılmasını beklediğini ifade ederek, böyle bir komisyonu kurmanın adeta bir borç olduğunu söyledi.

Komisyon'da yapılan oylamayla Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu'nun kurulmasına karar verildi.