Haberler

Gündem Haberleri

Mustafa Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

Mustafa Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.