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    Mustafa Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan, bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.
    • 12.09.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:31
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    Mustafa Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz

    Bugün 12 Eylül Darbesi'nin 42'inci yılı...

    Kenan Evren komutasındaki ordu, gece yarısı saat 04.00'te mevcut hükümete darbe yaptı.

    Siyasi partiler lağvedildi, ülkede sıkıyönetim ilan edildi. Binlerce kişi fişlendi, göz altına alındı ve idamlar oldu.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Twitter hesabından 12 Eylül askeri darbesine ilişkin açıklamada bulundu.

    "Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz"

    TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 42'nci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül'ün yıl dönümünde, millet iradesini hedef alan bütün darbe ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimiz, evlatlarını kendinden koparan hain ve iş birlikçi darbecilere ve birliğimizi tehdit edenlere geçit vermeyecektir." dedi.

    Mustafa Şentop: Bütün darbe ve darbe girişimlerini lanetliyoruz #1


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