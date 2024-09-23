Meclis Genel Kurulu'na panik düğmesi Tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı Meclis'te Genel Kurul salonuna, rahatsızlık durumunda sağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale edebilmesi için panik butonu yerleştirildi.

DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 aylık aranın ardından çalışmalarına 1 Ekim itibarıyla yeniden başlayacak.

Yeni yasama yılı öncesi 30 Temmuz'da tatile giren Meclis'te tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

TBMM içerisinde ve hizmet binalarında yapılan tadilatlara, çevre düzenlemeleri de eklendi.

Bunun dışında ayrıca; iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere Meclis'in bütün oda ve salonlarında yapılan periyodik işlemler yeni dönemden önce hızla sona erdi.

YÜK TESTLERİ VE GÜVENLİK KONTROLLERİ DE YAPILDI

Ayrıca, TBMM Şeref Kapısı merdivenleri, Dikmen Kapısı'nda bulunan plaka tanıma sistemi ile trafik yoğunluğunun oluşmaması için misafir araç otoparkında değişiklikler yapıldı.

TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

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PANİK BUTONU YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan TBMM Genel Kurul Salonu'na, panik butonu yerleştirildi. Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme yerleştirilen buton ile birlikte görüşmeler sırasında rahatsızlanan milletvekillerine kısa sürede müdahale edilebilecek.

Butona basılmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin 1 dakika gibi kısa sürede salonda olması planlanıyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, fenalaşarak yere yığılmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN ARDINDAN RESEPSİYON

1 Ekim'de önce TBMM Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak. Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)