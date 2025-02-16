Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek.
Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştu, başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi Genel Kurul'un gündeminde olacak.
21 maddelik teklifte başkanlığın teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
Düzenlemeye göre Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak, 135 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye başlayacak.
YANGIN FACİASI ARAŞTIRILACAK
Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun olacak.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili kurulan komisyon toplanacak.
Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapay zekayla ilgili dernek başkanlarının sunumunu dinleyecek. ü
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