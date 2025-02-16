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Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak

Meclis gündemi yeni haftada yoğun olacak Yeni haftada TBMM'nin yoğun mesaisi devam edecek. Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği yangınla ilgili olarak Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını yapacak.