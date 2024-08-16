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Meclis kavgasında DEM'li Gülistan Koçyiğit de yaralandı

Meclis kavgasında DEM'li Gülistan Koçyiğit de yaralandı TBMM'de Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında çıkan kavgada, arada kalan DEM'li vekil Gülistan Koçyiğit'in kaşı yarıldı.