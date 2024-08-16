Haber Merkezi
TBMM'de olağanüstü Can Atalay oturumunda büyük bir kavga çıktı.
Meclis'te TİP Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin kararının görüşülmesi için olağanüstü toplantı vardı.
Oturumun AK Partili TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönetmesi üzerine başlayan usul tartışmasında TİP Milletvekili Ahmet Şık söz aldı.
Ahmet Şık'ın konuşması sırasında Genel Kurul karıştı.
DEM'Lİ VEKİLİN KAŞI YARILDI
İktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Çıkan kavga nedeniyle tüm vekiller kürsü etrafında toplandı.
AK Partili Alpay Özalan, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk attı. Bu sırada büyüyen kavgada DEM'li vekil Gülistan Koçyiğit de kaşından yaralandı.
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