Meclis lokantasındaki yemek fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor

Haber Merkezi
Zaman zaman gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemek fiyatları bir kez daha ortaya çıktı.
Fiyatların vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı Meclis'ten son olarak sosyal medyaya bir adisyon fotoğrafı yansıdı.
Yüksek gıda fiyatlarının uğramadığı Meclis lokantasında milletvekillerinin oldukça kalabalık menüye çok az bir ücret ödemesi dikkat çekti.
5 ÇEŞİT ÜRÜN 121 TL TUTTU...
Söz konusu adisyonda tarhana çorbası, dana çökertme kebabı, fıstıklı tel kadayıf, karışık turşu ve gazoz olduğu görüldü.
Yine görselde bulunan ürünlerin fiyatlarının toplamı ise 121 TL oldu.
İşte adisyona yansıyan fiyatlar;
Tarhana Çorbası: 10 TL
Patatesli Dana Çökertme Kebabı: 55 TL
Fıstıklı Tel Kadayıf: 32 TL
Karışık Turşu: 10 TL
Gazoz: 9 TL
Kuver: 5 TL
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