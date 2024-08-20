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Meclis lokantasındaki yemek fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor

Meclis lokantasındaki yemek fiyatları dikkat çekmeye devam ediyor Yemek fiyatlarının restoranlara göre çok daha ucuz olmasıyla öne çıkan Meclis lokantası bir kez gündemde. Son olarak TBMM lokantasından paylaşılan bir adisyonda 5 çeşit ürünün yalnızca 121 TL tuttuğu görüldü.