Meclis lokantasındaki yemek fiyatları gündem oldu Yemek fiyatlarının restoranlara göre çok daha ucuz olmasıyla öne çıkan Meclis lokantası, bir kez daha fiyatlarıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta yemeklerin fiyatları dikkat çekti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemek fiyatları dönem dönem gündem oluyor.

Fiyatların vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı Meclis'ten sosyal medyaya bir yemek fotoğrafı yansıdı.

Meclis lokantasından bir yemek masasının paylaşıldığı fotoğrafın üzerinde yemeklerle ilgili yorumlar ve fiyatlar yer aldı.

Meclis'te yenen yemek fiyatlarıyla birlikte paylaşıldı

Söz konusu fotoğrafta Ankara döneri, salata, pilav ve İspir fasulyesi olduğu görüldü.

Ankara dönerinin çok iyi olduğu notunun düşüldüğü fotoğrafta, yemeğin fiyatının ise 76 TL olduğu belirtildi.

Pilav için ise 'hüsran' değerlendirmesinin yapıldığı o fotoğrafta fiyatının 7.5 TL olduğu aktarıldı.

Döner 76, kuru fasülye 38 TL...

Fotoğrafta yer alan İspir fasulyesi için 'güzel' ve 'hafif' değerlendirmesi yapıldı ve yemeğin fiyatının 38 TL olduğu aktarıldı.

Salatanın fiyatının ise 7.5 TL olduğu yazıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa kısa sürede yorum yağdı.