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Haber Merkezi

Zaman zaman gündeme gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemek fiyatları bir kez daha ortaya çıktı.

Fiyatların vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandığı Meclis'ten son olarak sosyal medyaya bir adisyon fotoğrafı yansıdı.

Yüksek gıda fiyatlarının uğramadığı Meclis lokantasında milletvekillerinin oldukça kalabalık menüye çok az bir ücret ödemesi dikkat çekti.

ADİSYONU PAYLAŞTILAR

Meclis lokantasına öğle yemeğine giden 8 kişilik bir grup, 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş, 1 de Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi.

Grupta yer alan bir vatandaş, yedikleri yemeklerin lezzetli olduğunu belirterek, ödedikleri adisyonu paylaştı.

8 KİŞİ 1082 LİRA ÖDEDİ

Buna göre hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti (Kuver) için de kişi başı 6 lira ücret alındı.

İŞTE FİYATLAR

TBMM lokantasında 2025 güncel yemek fiyatları şöyle:

- Mevsim Salata 24 lira

- Brokoli Çorba 12 lira

- Fıstık Şöleni 18 lira

- Hasan Paşa Köfte 66 lira

- Izgara Köfte 160 lira

- Kahveli Mus 18 lira

- Kuzu İncik Keşkekli 72 lira

- Kuzu Şiş 175 lira

- Antalya Piyazı 20 lira