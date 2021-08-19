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    Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?

    Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen konular nedeniyle Meclisin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 12:31
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    Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor? sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

    Özellikle 3600 ek gösterge detaylarının yeni yasama döneminde ele alınacağının açıklanmasının ardından ''Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?'' gibi soruların yanıtları merak konusu oldu.

    TBMM'nin gündemine sunulacak olan yasaların değerlendirileceği yeni yasama dönemi, son birleşimde belirlenen tarihte açılacak. Peki, meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

    TBMM (MECLİS) NE ZAMAN AÇILACAK?

    Meclis, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş tarafından 17 Temmuz günü Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.

    Böylelikle TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

    Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu? #1

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