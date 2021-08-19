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Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?

Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?

Yeni yasama döneminde gündeme gelmesi beklenen konular nedeniyle Meclisin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Meclis ne zaman açılıyor? TBMM açılış tarihi belli oldu mu?