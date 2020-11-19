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    Meclis personelini rehin almaya çalışan 2 DHKP/C’linin cezası belli oldu

    TBMM’ye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C’liler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, yargılandıkları davada 22 yıl 42’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 13:25
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 13:50
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    Meclis personelini rehin almaya çalışan 2 DHKP/C’linin cezası belli oldu

    14 Mayıs 2019'da TBMM’ye girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C’liler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, yargılandıkları davada 22 yıl 42’şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

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