Haberler



Gündem



Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 80 maddelik torba teklif görüşülecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 80 maddelik torba teklif görüşülecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 80 maddelik torba yasa teklifi olacak. Teklifin en dikkat çeken maddesi; deprem bölgesindeki inşaat ve yapım işlerindeki fahiş fiyatla mücadele adımı olacak.