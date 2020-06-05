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Meclis sıralarına zarar veren CHP'li vekil

Meclis sıralarına zarar veren CHP'li vekil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın, uyarılara rağmen devlet malına bile bile zarar vermesine büyük tepki var.