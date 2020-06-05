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- Meclis sıralarına zarar veren CHP'li vekil
Meclis sıralarına zarar veren CHP'li vekil
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın, uyarılara rağmen devlet malına bile bile zarar vermesine büyük tepki var.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 11:09
Meclis Genel Kurulu'nda üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP ve HDP'li vekiller protestoya başladı.
Bu sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis sıralarına vurmaya başladı.
"Devlet malıdır" uyarılarına rağmen inatla sıralara zarar vermeye devam eden Kaya'ya, sosyal medyada büyük tepki oluştu.