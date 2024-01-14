Meclis terör gündemiyle toplanacak: Bakanlar bilgilendirmede bulunacak
ensonhaber.com

Türkiye, şehitlerine ağlıyor...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerimiz şehit oldu.

Meclis toplanacak

Terör saldırısı salı günü açılacak Meclis gündemine taşınacak.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Bakanlar bilgi verecek

Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Tezkere oylanacak

Genel Kurul görüşmelerinin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.