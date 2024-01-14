Meclis terör gündemiyle toplanacak: Bakanlar bilgilendirmede bulunacak

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Türkiye, şehitlerine ağlıyor...
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerimiz şehit oldu.
Meclis toplanacak
Terör saldırısı salı günü açılacak Meclis gündemine taşınacak.
TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.
Bakanlar bilgi verecek
Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları son dönemde yaşanan terör saldırılarına ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.
Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Tezkere oylanacak
Genel Kurul görüşmelerinin ardından terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.
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