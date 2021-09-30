Meclis yarın açılıyor

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için yarın özel gündemle toplanacak.

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.

Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak.

ERDOĞAN GENEL KURULA HİTAP EDECEK

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.

Genel Kurul, daha sonra başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.

KORONA NEDENİYLE RESEPSİYON YOK

Bu arada Meclis'in yasama yılı açılış programında, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında bu yıl resepsiyon verilmeyecek.

TBMM'de 5 Ekim Salı günü, siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Aynı gün Genel Kurulda, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşülecek.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI, GENEL KURULUN GÜNDEMİNE GELECEK

İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını uygun bulan teklifin, 6 Ekim Çarşamba günü Genel Kurulun gündemine gelmesi bekleniyor.

VERGİ KANUNLARINA İLİŞKİN TEKLİF SUNULACAK

Yeni yasama yılında Meclis Başkanlığına ilk olarak bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin sunulması planlanıyor.