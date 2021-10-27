Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi açıklandı mı? Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin detayları...

Meclisin 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni merak edenler ve açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler, "Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında yapılan toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

Şentop'un görüşmeden sonra yaptığı sunumun ardından, Meclisin 2022 Yılı Bütçe Teklifi'ni merak edenler araştırma yapmaya başladı.

Teklifi merak edenler yaptıkları araştırmalarla, açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek istiyor.

Peki, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi açıklandı mı? İşte detaylar...

MECLİSİN 2022 YILI BÜTÇE TEKLİFİ AÇIKLANDI MI?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in 2022 Yılı Bütçe Teklifi'nin 2 milyar 198 milyon 221 bin lira olduğunu açıkladı.

Şentop açıklamasında, "Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır. Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe." dedi.