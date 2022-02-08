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    Meclis'in lokantasında güncel fiyatlar

    Meclis'in lokantasında güncel fiyatlar

    TBMM'de vekillere hizmet veren lokantadaki yeme içme fiyatlarının enflasyon oranına göre bir hayli düşük olması dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 11:54
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    Türkiye’deki yüksek enflasyon kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

    Son dönemde ise bununla birlikte faturalara ve gıda fiyatlarına arka arkaya gelen zamlar tepkilere yol açtı.

    Hal böyle olunca Meclis'te milletvekillerine hizmet veren lokantadaki fiyatların oldukça düşük olması da yeniden tartışmalara neden oldu.

    Meclis'te fiyatları bu denli düşük olmasına rağmen, zaman zaman vekiller şikayetçi olurken, güncel fiyatlar bir adisyona yansıdı.

    BAZI FİYATLAR İSE ŞU ŞEKİLDE;

    Çay 1.50 TL

    Soda 1.50 TL

    Kola 3.75 TL

    Çorba 2.50 TL

    Sütlaç 4 TL

    Vişneli Tayfır 6 TL

    Kıymalı Pide 12 TL

    Adana Kebap 18 TL

    Kuzu Şiş 22 TL

    Meclis in lokantasında güncel fiyatlar #1


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