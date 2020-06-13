Meclis'in oylama sistemi eylemler nedeniyle bozuldu

Meclis'te ses çıkarmak için sıralara zarar veren CHP'li ve HDP'li vekiller yüzünden 39 milyon liralık yenileme işlemi yapılacak.

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tatil yapan Meclis'te eski günlerde olduğu gibi kavgalar yaşanmaya başladı.

Çıkan tartışma ve eylemlerin kaynak noktası ise yine CHP ve HDP oldu.

EYLEMLERDE SİSTEM BOZULDU

Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis Genel Kurulu, CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.

Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.

39 MİLYON LİRA HARCANACAK

Bunun üzerine harekete geçildi ve Meclis'in selktronik ses ve oylama sisteminin yenilenmesine karar verildi.

Yenileme projesi için 39 milyon liralık ödenek ayrıldı.

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