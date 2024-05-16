Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen, Kobani bahanesiyle Türkiye'de düzenlenen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin davanın karar duruşması yapıldı.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşma sonrasında 130 sayfalık karar metninin okunmasına geçildi.
108 sanığın yargılandığı davada kararlar alfabetik sırayla açıklandı.
Meclis'te protesto
Yargılama devam ederken, Meclis'te de gerilim vardı.
DEM Partili milletvekilleri açıklanan hükümlerin ardından protesto gösterisi yaptı.
Selehattin Demirtaş ve birçok ismin görsellerini ellerine alan DEM Partili milletvekilleri, ellerini masaya vurarak tepki gösterdi.
Ahmet Türk'e 10 yıl ceza
Bu kapsamda 81 yaşındaki Ahmet Türk'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Ali Ürküt hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay
Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma eylemine yardım suçundan 19 yıl hapis cezası verildi.
Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yüksekdağ'a ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan 2 yıl, iki ayrı terör örgütü propagandası suçundan 3 yıl seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten ise 3 ay hapis cezası verildi.
Toplamda Yüksekdağ, 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.
Selehattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay
Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası 28 yıl 6 aya çevrildi.
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