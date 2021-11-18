Meclis'te AK Parti ile HDP arasında dolar tartışması

HDP'li vekillerin doların 11 lira olduğunu söylemesi üzerine AK Partili Cahit Özkan, ihracat rakamlarını hatırlattı.

Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan düşürmesinin ardından döviz kurları yukarı yönde hareket etti.

Doların 11 lira seviyesini aşması Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmaları da alevlendirdi.

Meclis'te konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kürtleri, Türkleri, Türkmenleri, Arapları ve 85 milyonun barış içerisinde yaşama umudunu ortadan kaldırmak isteyen terör örgütü unsurlarını Allah’ın izniyle tek tek yok edeceğiz. Meclis çatısı altında, anayasal hukuk düzenimiz, demokrasimiz, birlikte yaşama kültürümüz, toplumsal barışımız için Diyarbakır’da nöbet tutan annelerimizin umudunu yeşertmeye, ülkemizi terörden kurtarmaya, terörün ortaya çıkardığı zararlardan tamamen arındırmaya kararlıyız. Bu çerçevede, milletçe verdiğimiz mücadelede çalışmalarını yürüten tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz." dedi.

Bunun üzerine HDP'li Meral Danış Beştaş araya girdi ve "Söz hakkım hariç, partimize doğrudan sataşmıştır. Kürsüden sataşmadan söz istiyorum." ifadelerini kullandı.

DOLAR 11 LİRA KONUŞMASI BU

Bu sırada HDP'li Ali Kenanoğlu da araya girerek, "Dolar 11 lira konuşması bu. Doların 11 lira olması üzerine yapılan konuşma bu." dedi.

"KAÇACAK BİR ŞEY YOK"

Cahit Özkan ise, "11 lira, onu ayrıca konuşacağız canım; kaçacak bir şey yok, her şey burada." şeklinde cevap verdi.

"İHRACAT 210 MİLYAR"

HDP'li Ali Kenanoğlu'nun "Tabii, tabii, belli oluyor; dolar 11 lira olunca böyle konuşmalar geliyor." şeklindeki sözlerine ise Cahit Özkan, "İhracat 210 milyar dolara gidiyor, 210 milyar!" cevabını verdi.