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    Meclis'te AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması

    Meclis'te AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması

    Kanun teklifi görüşmelerinde AK Partili ve CHP'li vekiller arasında "Atatürk" konulu söz düellosu yaşandı. Kavgalar sonrası Genel Kurul'a ara verildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:24
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    TBMM Genel Kurulu, dün Bankacılık Kanunu ile ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanun teklifi için bir araya geldi.

    Meclis'te teklifin görüşmeleri sırasında kanundan çok gündem dışı konuşmalar öne çıktı.

    Özellikle AK Parti ve CHP'li vekillerin konuşmaları sık sık kavga ve tartışmalara yerini bıraktı.

    Bu kavgalardan biri de Atatürk tartışması...

    "Hıncınız var"

    İlk olarak CHP Ankara Milletvekili Murat Emir,  AK Parti'yi "Mustafa Kemal’e hıncınız var, İnönü’ye hıncınız var." diyerek suçladı.

    Meclis'te  AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması VİDEO

     

    "Atatürk diyemeyeni il başkanı yapıyorsunuz"

    Meclis kürsüsünde ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Canan Kaftancıoğlu ile karşılık vererek “'Ben Mustafa Kemal'e ‘Atatürk’ demekten imtina ediyorum.'diyen kişiyi hâlâ İl Başkanı olarak tutuyorsunuz.  İsmet İnönü, cumhurbaşkanı olduğu dönemde paralardan Atatürk resmini kaldırdı, milletin gönlünden kaldıramadı." ifadelerin kullandı.

    "12 kez Atatürk dedi"

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de bu sözlere “Canan Kaftancıoğlu 9 Eylül gününde Halk TV yayınında üst üste 12 kez 'Atatürk' diyor, bu video yayınlandı." ifadeleriyle karşılık verdi.

    Bu sözler sonrası AK Parti ile CHP'li vekiller arasında gerginlik yaşanırken tartışmanın uzaması sonrası Genel Kurul'a ara verildi.

    Meclis te AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması #1

    Meclis te AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması #2

    Meclis te AK Parti ve CHP arasında Atatürk tartışması #3


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