Meclis'te anayasa mesaisi başlıyor: Partilere ziyaretler yapılacak Bugün yapılacak görüşmelerle yeni anayasa mesaisi de start alıyor. İlk olarak CHP ile başlanacak görüşmeler daha sonra MHP ile devam edecek. Siyasi partilerden destek istenerek, çalışmalara katkı vermeleri talep edilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasa mesaisi başlıyor...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret edecek.

Kurtulmuş'un ilk durağı, saat 11.30'da Meclis'teki CHP Grubu olacak.

Önce CHP ile görüşülecek

Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

11.30’da Meclis’te gerçekleştirilecek görüşmede Kurtulmuş, Özel’den yeni anayasa için destek isteyecek.

Yeni anayasa konusunda CHP’nin görüşlerini alacak.

İkinci durak MHP

Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa turundaki ikinci durağı ise MHP olacak.

Kurtulmuş’un Bahçeli’yi ziyaretinin, öğle saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurtulmuş, daha sonra diğer siyasi parti liderlerini tek tek ziyaret ederek yeni anayasa konusunda destek ve çalışmalara katkı vermelerini isteyecek.

İlk mesajlar verilecek: Partilerin bakışları belli olacak

Ziyaretlerde yeni anayasa için ilk mesajlar verilecek, partilerin yeni anayasa konusuna bakışları belli olacak.

Daha sonraki süreçte ise her partinin temsilcileriyle yeni anayasa yapımına ilişkin istişarelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anlaşma sağlanması durumunda ise bir komisyon kurulması bekleniyor.

Yeni ve sivil anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak.

"Anayasa çalışmaları bir ayrışma vesilesi olmamalı"

Öte yandan Meclis Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açıklamada, anayasaların ulusal mutabakat metinleri olduğuna işaret ederek, "Yeni anayasa tartışmalarını yaparken özellikle üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada birliği, bütünleşmeyi sağlayacak olan anayasa çalışmalarının, bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz. Bunun için bu iklimi oluşturmak; iyi bir üslupla, doğru yöntemlerle ve doğru zeminde, yani TBMM'de bu işi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu, TBMM'nin vazifesidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.