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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonu kaldığı yerden devam etti.

2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde AK Parti İstanbul Milletvekilli Nilhan Ayan, kürsüye çıkarak söz aldı.

Ayan, Türkiye'de başörtüsü sorununa dikkat çekti.

Ayan'a konuşması sırasında CHP sıralarından dikkat çeken bir sataşmada bulunuldu.

"SENİN DE Mİ BAŞINI AÇTILAR, BAŞÖRTÜNÜ ÇIKARTTIRDILAR?"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, geçmişte yaşanan başörtüsü sorunundan bahseden Ayan'a, "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar" diyerek laf attı.

Ayan ise bu sataşmaya, "Buna alışacaksınız, merak etmeyin biz alıştıracağız sizi. Lafa gelince hep kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı, kadınlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün Meclis'imize bakıyorum, Genel Kurul'umuzdaki başörtülü vekillerimizle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

BİR TEPKİ DE USTA'DAN GELDİ: LAF ATMA MEVZUSU YAPMANIZ ONUR KIRICI

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da yerinden söz olarak CHP sıralarından gelen sataşmaya yanıt verdi.

Usta, Mehmet Tahtasız'a tepki göstererek, “Başkanım, maalesef, hani burada hep bir temiz dilden bahsediyoruz ya, Sayın Vekilimiz, hatibimiz konuşurken Sayın Vekil burada oturduğu yerden "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar?" diye laf atıyor yani. Bizim vermiş olduğumuz mücadeleyi böylesine küçümsemek, böylesine bir laf atma mevzusu yapmanız kadar onur kırıcı bir şey olamaz. Bu, kesinlikle kabul edilemez, bu cümlenizden dolayı sizi esefle kınıyorum. Bu onurlu bir mücadeledir, burada bulunan bütün kadınlardan özür dilemeniz ve bu cümlelerin bir daha bu Genel Kurulda duyulmaması için herkesin özen göstermesini hassasiyetle rica ediyorum” şeklinde konuştu.

CHP'Lİ EMİR: BU SORUNUN BİTMİŞ OLMASINDAN MEMNUNUZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başörtüsü sorunu kalmadığını hatırlatarak, “Bu sorunun bitmiş olmasından dolayı da son derece memnunuz. Biz bu tartışmaları geri bırakmış olmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.