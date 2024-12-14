Meclis'te bütçe görüşmelerinde gergin anlar

TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Genel Kurul'da gerilimin nedeni ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bütçe sunumuna AK Parti sıralarından gelen alkışlı destekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada CHP milletvekilleri, Bak'a tepki göstererek sırtlarını döndü.

Bunun üzerine CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri Genel Kurul'u terketti.

Sunumun ardından salona dönen muhalelefet milletvekilleri ile iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"LAF ATMAK BİR RİTÜELDİR, LAF ATMAK BİR SANATTIR"

Bakan Bak, konuşması sırasında yaşanan tartışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Enerji ve tempo yüksek olunca alışamıyorsunuz. Laf atmak bir ritüeldir, laf atmak sanattır. Biz de orada, o koltuklarda bulunduk. Soru sormasını, laf atmasını bileceksin. Eğer atamıyorsan kürsüden cevabını alırsın. Biz burada yıllarca çalıştık, biliyoruz bunu. 'Ben soru sormayacağım.' Sen bilirsin, ister sor ister sorma. Biz işimizi yaparız. Millete hizmet etmeye devam ederiz. Siz, 'İşinize bakın.' diyorsanız, yaparım işimi. Boşu boşuna laf atmaya gerek yok."