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AA & Ensonhaber

TBMM'de gündem yoğun...

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

GENEL KURUL TATİL EDİLDİ

Daha sonra Danışma Kurulu'nun, Genel Kurul'un bugün ve yarın çalışmalarına ara vermesine yönelik önerisi kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Karaca, gelecek hafta Milli Egemenlik Haftası olduğunu anımsattı.

CAN ATALAY'IN KARARINI OKUTTU

Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumuna değinen Karaca, "Anayasamızın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının, Milli Egemenlik Haftası'na girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okutulmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Daha sonra Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin, Atalay'la ilgili karar hükmünü okuttu.

Hüküm okunurken Başkanlık Divanı'ndaki TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden ayrıldı. Daha sonra TBMM Katip Üyesi ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Divan'daki yerine oturdu.

KARAR OKUNUNCA TANSİYON YÜKSELDİ

Hüküm okunurken bazı AK Partili milletvekilleri de Genel Kurul Salonu'nu terk etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Divan'ın teşekkül etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA DEVAM ETTİ

Meclis Başkanvekili Karaca, birleşimi, Danışma Kurulu kararı gereği 22 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Birleşimin kapanmasının ardından da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.

KARARIN TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

CHP, AYM kararının Genel Kurul'da okunmasıyla Yargıtay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararının boşa düştüğünü savunuyor.

AK Parti kanadı ise bir başkanlık tezkeresi olmaması nedeniyle AYM kararının Genel Kurul'da okunmasının bu durumun yok hükmünde sayılacağını söylüyor.

"KORSAN EYLEM"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır." dedi.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

AYM "HAK İHLALİ" DEMİŞTİ

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

YARGITAY, AYM'NİN KARARINA UYMADI

Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Ayrıca AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

AYM BİR KEZ DAHA "HAK İHLALİ KARARI" VERMİŞTİ

Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM bir kez daha "hak ihlali" kararı vermişti.