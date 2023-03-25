Meclis'te çekiçle cep telefonunu kıran CHP'li Burak Erbay'a 10 bin liralık dava açıldı TBMM Başkanlığı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, kürsüde çekiçle cep telefonunu kırarak Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı.

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz aylarda hararetli anlar yaşanmıştı.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 19. madde görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, burada tansiyonu yükseltmişti.

Erbay, düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirterek, “Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz.” Diyerek yanında getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.

10 bin 800 TL'lik dava açıldı

Yaşanan olayla ilgili TBMM Başkanlığı harekete geçti.

Erbay hakkında Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 TL’lik alacak davası açıldı.

Dilekçede yer alan ayrıntılar

TBMM’nin avukatı tarafından Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesindeki ayrıntılar şu şekilde:

CHP’li Erbay’ın 12 Ekim 2022’deki 6. Birleşimde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında hatip kürsüsünün üzerine koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdığı bilgisine yer verildi.

Erbay’ın bu sırada kürsüye de zarar verdiği, hatip kürsüsünde darbelerden dolayı tahribat oluştuğu belirtildi.

Öte yandan kürsüdeki hasarın tutanakla kayıt altına alındığı kaydedildi.

'Kamu zararına yol açtı'

Dilekçede, davalının yol açtığı zararın, tamiratın TBMM atölyesinde yapılması halinde elektronik ürün ve malzeme hariç 10 bin 800 lira olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Burak Elbay’ın haksız ve hukuka aykırı fili nedeniyle TBMM’ye ait kürsüde meydana gelen zarardan dolayı hukuki sorumluluğunun bulunduğu bildirildi.

Kamu zararına yol açtığı önce sürülen Erbay’ın 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesi talep edildi.

Olay anına ilişkin görüntüler dosyaya eklendi

Söz konusu zararın en az maliyetle giderilmesi amacıyla 21 Ekim 2022'de davalıdan ödeme talebinde bulunulduğu ancak Erbay'ın bu talebe karşılık vermediği de aktarıldı.

Dilekçede, kürsüde meydana gelen hasarın işçilik giderlerinin de bilirkişi tarafından tespit edilerek Burak Erbay'dan tahsili istendi.

Olaya ilişkin görüntü kayıtları, hatip kürsüsünde meydana gelen zarara ait fotoğraflar, TBMM yetkililerince düzenlenen tutanak ve Genel Kurulun olayın meydana geldiği oturumuna ait görüşme tutanakları da dava dosyasına gönderildi.

Zararın maddi boyutunun tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderen Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılamaya 18 Mayıs 2023'te devam edecek.