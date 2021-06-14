Meclis’te ceza infaz kurumları mesaisi

TBMM, bu hafta ceza infaz kurumlarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak. Hükümlülere, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilme imkanı getirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 15 Haziran Salı günü toplanarak, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Hükümlülere, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilme imkanı getiren teklife göre, cumhuriyet başsavcıları, cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

HÜKÜMLÜLERİN ZİYARET SÜRESİ 1,5 SAATE ÇIKARILIYOR

Toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilecek.

Düzenlemeyle hükümlülerin ziyaret süresi bir saatten 1,5 saate çıkarılıyor.

Tutuklu ve hükümlülerin, hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklemesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.

KOMİSYONLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, salı günü, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

Komisyonda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonunda yapılan seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri, TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANTI YOĞUNLUĞU

Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonunun salı ve çarşamba günü yapacağı toplantılarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çolakoğlu, TÜİK Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve Türkiye Sigorta Birliği Koordinatörü Sevgi Unan sunum yapacak.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu, salı günkü toplantısında, Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları Kurucu Başkanı Nazan Moroğlu'nu dinleyecek.

KİT Komisyonu salı günü Türkiye Emlak ve Katılım Bankası AŞ, Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ, çarşamba günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, perşembe günü ise T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını inceleyecek.