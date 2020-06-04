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Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto

Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto

Meclis'te alınan kararla üç ismin milletvekilliği düşürüldü, kararı CHP ve HDP'li vekiller bir araya gelerek protesto etti.