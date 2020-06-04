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    Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto

    Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto

    Meclis'te alınan kararla üç ismin milletvekilliği düşürüldü, kararı CHP ve HDP'li vekiller bir araya gelerek protesto etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.06.2020 - 16:28
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    Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto

    Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır arada olan Meclis Genel Kurulu toplandı.

    Genel Kurulu, alınan kararlar nedeniyle oldukça gergin bir oturuma şahit oldu.

    CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

    Meclis'te CHP-HDP ortak eylemi VİDEO

    KOL KOLA SLOGAN ATTILAR

    Bu kararın açıklanmasının ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri protestoya başladı.

    Milletvekilleri, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" diye slogan attı.

    O anlara ait görüntüleri CHP ve HDP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

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