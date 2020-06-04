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Meclis'te CHP ve HDP'den ortak protesto
Meclis'te alınan kararla üç ismin milletvekilliği düşürüldü, kararı CHP ve HDP'li vekiller bir araya gelerek protesto etti.
- AA & Ensonhaber
- 04.06.2020 - 16:28
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır arada olan Meclis Genel Kurulu toplandı.
Genel Kurulu, alınan kararlar nedeniyle oldukça gergin bir oturuma şahit oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
Meclis'te CHP-HDP ortak eylemi VİDEO
KOL KOLA SLOGAN ATTILAR
Bu kararın açıklanmasının ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri protestoya başladı.
Milletvekilleri, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" diye slogan attı.
O anlara ait görüntüleri CHP ve HDP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.