Meclis’te gündem asgari ücret oldu

AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP’den peş peşe 4 bin 253 liraya yükseltilen asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Muhalefet zammın yetersizliğini savundu, iktidar vergilere dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de gündem ‘asgari ücret’ oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret, TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme oturdu.

AK PARTİ: İŞVERENİN ÜZERİNDEKİ 450 TL CİVARINDA YÜK ALINDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi ve işveren ile birlikte bugüne kadar olmamış bir asgari ücreti kamuoyu ile paylaştığını söyleyerek, “Asgari ücret net 4 bin 253 TL olacak. Onun yanında çok önemli bir şeyi ifade etti; asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ile asgari ücretten beyanname verirken alınan harçların da kaldırılması konusunda ifadeyi kullandı. Bunun bir an önce yasalaşarak, sanıyorum yasa gerekir. Çünkü vergi dilimleri yüzde 15’ten başlayan sınırın kanunla düzenlenmesi gerekir. Asgari ücretteki verginin kaldırılması ve harçların kaldırılması ile ilgili hem işçi kardeşlerimize verilen iyileşme payının, öte yandan işverenin üzerindeki yükün 450 TL civarında alınması asgari ücretin brütünün düşmesi anlamına gelecektir.” diye konuştu.

Enflasyonun dolara göre hesaplanmadığını söyleyen Elitaş, şu anda toptan eşya fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 42 olduğunu hatırlattı.

CHP: RAKAM EKİM AYINDA AÇIKLANSAYDI…

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, asgari ücretlinin üşüdüğünü ve fırınlarda bayat ekmek aradığını ileri sürerek, “Bu rakam ekim ayında açıklansaydı size teşekkür ederdim. Ama bu rakam geldiğimiz noktada şu demek; tam bu yılın 2021 yılının başında asgari ücretli 385 dolar alıyordu. Şimdi bu hesaba göre 5 bin 955 TL olması gerekiyor. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti yüzde 30 erimiştir.” ifadelerini kullandı.

MHP: İŞÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, parti programlarında da yer alan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasının bu yılki asgari ücretin en güzel tarafı olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin mevcut iktisadi şartları bakımından beklenti gerek hükümet gündeminde, gerek iş dünyasında, işveren kesiminde geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi vardı. Ülkemiz şartları çerçevesinde belirlenen asgari ücretin ülkemize, iş dünyamıza, işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ: BEKLENTİMİZ 5 BİN TÜRK LİRASIYDI

Genel Kurulda söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ise 26 Kasım'daki grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, asgari ücretin 4 bin TL’nin altında olmaması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, dolar kurunun ise o zaman 12,1 seviyesinde olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, beklentilerinin asgari ücretin 5 bin TL olması olduğunu söyleyerek, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 194 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 TL’dir. Bu asgari ücretle açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının fevkalade altında bir belirleme yapılmıştır. Bu beklentiyi karşılayacak asgari ücret değildir.” ifadelerini kullandı.

HDP: ASGARİ ÜCRET DÜŞMÜŞ OLDU

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 1 Ocak 2021 tarihinde dolar kurunun 7.37 olduğunu hatırlatarak, o dönem asgari ücrete denk gelen ücretin 383 dolar olduğunu ifade etti. Oluç, “Asgari ücret 4 bin 253 TL’ye çıkarıldı. Dolar 15.50 seviyesinde dalgalanıyor. Yani asgari ücret 274 dolar seviyesine düşmüş oldu.” diye konuştu.