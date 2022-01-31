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    Meclis'te gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu

    Meclis'te gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu

    Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 haftalık aranın ardından çalışmalarına devam edecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu, Bekir Bozdağ'ın yemini ve Semra Güzel hakkındaki fezleke gündem maddeleri olacak.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 05:57
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    Meclis'te 1 hafta aranın ardından yoğun gündem kaldığı yerden devam ediyor.

    Binlerce eğitimciyi ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Genel Kurul'un ana gündemlerinden olacak.

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ

    Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına girecek ve 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

    10 yıl kıdemi olan ve sınavı başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşlarında bin lira artış olacak.

    10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek. Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de teklifte yer alıyor.

    Meclis te gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu #1

    BEKİR BOZDAĞ YEMİN EDECEK

    Abdulhamit Gül'ün görevden af talebinin kabul edilmesiyle birlikte Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ Genel Kurul'da yemin edecek. Böylece Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği de düşmüş olacak.

    Meclis'te Anayasa Komisyonu başkanlığını yürüten Bozdağ'ın yerine komisyon başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.

    Meclis te gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu #2

    SEMRA GÜZEL HAKKINDAKİ FEZLEKELER

    Yeni haftada HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreç de işleyecek. Teröristle fotoğrafları çıkan Güzel hakkındaki fezlekeyi inceleyen Hazırlık Komisyonu, hafta başında HDP'li vekilin sözlü savunmasını almak üzere toplanacak.

    Semra Güzel'in, yüz yüze savunmanın yanı sıra bir milletvekiline de savunma yaptırma hakkı bulunuyor. Savunmanın ardından hazırlanacak rapor Karma Komisyon'a sunulacak. Bu hafta ayrıca, Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu raporunun da Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

    Meclis te gündem Öğretmenlik Meslek Kanunu #3


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