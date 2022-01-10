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    Meclis'te haftanın gündemi: Yeni ekonomik paket ve öğretmenlik meslek kanunu

    TBMM bu hafta 2 önemli düzenleme için mesai yapacak. Onlardan ilki, memur ve emekliye ek zammı da içeren 'Yeni ekonomi paketi'. Öğretmenlik Meslek Kanunu da bugün komisyonda ele alınacak.
    • AA
    • 10.01.2022 - 10:32
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    Meclis'te haftanın gündemi: Yeni ekonomik paket ve öğretmenlik meslek kanunu

    Meclis yeni haftada, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

    Yeni ekonomi paketi olarak da tanımlanan düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı, yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek.

    En düşük emekli maaşı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.

    DOĞALGAZDA KADEMELİ FATURA UYGULAMASI

    Kanun teklifinde, doğalgazda kademeli fatura uygulaması da yer alıyor.  Buna göre, BOTAŞ tarafından bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

    Teklifle ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25 olan devlet katkısı oranı yüzde 30'a çıkarılacak.

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEKLİFİ

    Meclis gündemindeki bir diğer önemli düzenleme ise, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi olacak.

    Teklif, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak.  Meclis'te yeni haftada siyasi partilerin grup toplantıları da olacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni yılın ilk grup toplantısında, AK Parti milletvekillerine hitap edecek.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilerinin grup toplantılarında kürsüde olacak. Liderler gündeme dair mesajlarını Meclis'ten verecek.

    Meclis te haftanın gündemi: Yeni ekonomik paket ve öğretmenlik meslek kanunu #1


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