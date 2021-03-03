Meclis'te HDP kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışması

Meclis'teki kürsüye çıkan CHP'li Engin Altay, "HDP meşru bir partidir. Bak, burada oturuyor adamlar, senin ne kadar hakkın varsa onun da o kadar hakkı var." dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda HDP'nin kapatılması konusunda sert tartışmalar yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bir iktidar partisinin Grup Başkan Vekili çıkıyor ve diyor ki: “HDP hukuken kapatılacaktır.” Bu nedir? Bu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına talimat vermektir, bu Anayasa Mahkemesine talimat vermektir. “Hukuken kapatılacaksınız.” demekle Anayasa Mahkemesine “Kapatacaksınız.” diyor" dedi.

Bu sözlerin ardından kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP sıralarını savundu.

Engin Altay: Biz HDP'yi muhatap alıyoruz VİDEO

"BAK BURADA OTURUYOR ADAMLAR"

CHP'li Altay, AK Parti sıralarına döndü ve bağıra bağıra, "HDP meşru bir parti. Ben Öcalan’la düşüp kalkmıyorum. HDP meşru bir partidir. Bak, burada oturuyor adamlar, senin ne kadar hakkın varsa onun da o kadar hakkı var. Ayıptır! Biz HDP’yi meşru bir parti olarak görüyoruz." dedi.

OY DEVŞİRDİNİZ, OY SATTINIZ

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından "Sayın Altay, HDP’ye oy satmadık. Oy sattınız, oy. Siyaset tarihinin kara lekesidir, kara. Türk siyaset tarihinin kara lekesidir yaptığınız. Oy sattınız, oy. Oradan oy devşirdiniz, öbürüne de oy sattınız" diye yanıt geldi.