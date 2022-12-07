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    Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit

    Öztürk Yılmaz'ın saldırısı için TBMM'de geçmiş olsun konuşması yapılırken HDP sıralarından gelen "Darısı Salih Cora'nın başına" sözleri kısa süreli tartışmaya neden oldu.
    • 07.12.2022 - 18:50
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    Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit

    Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı.

    Yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken konu TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.

    "Darısı Salih Cora'nın başına"

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP Milletvekili Erdal Aydemir "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.

    Kısa süreli bir tarışmadan sonra söz alan Hakkı Saruhan Oruç, Aydemir'in şaka amaçlı bu sözleri söylediğini ve kabul edilemez olduğunu söyedi.

    Meclis'te HDP sıralarından AK Parti'ye tehdit VİDEO

    "Çok terörist terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık"

    Söz alan AK Partili Salih Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdini kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.

    "Aramızdaki hukuka binaen söylediğim sözler..."

    Tepki çeken sözlerin sahibi Aydemir ise, şaka amaçlı konuştuğunu belirterek, "Aramızdaki hukuka binaen söylediğim sözlerin şaka olduğunu kendisi benden daha iyi biliyor." dedi.

    Meclis te HDP sıralarından AK Parti ye tehdit #1

    Meclis te HDP sıralarından AK Parti ye tehdit #2


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