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Haber Merkezi

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi oldukça hareketliydi.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gerginlik, dün Meclis'te kavgaya neden oldu.

TBMM Genel Kurulu, emeklilere bayram ikramiyesinin de yer aldığı kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi.

TBMM Genel Kurulu’nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SÜRDÜ, ASIL KONULAR ELE ALINMADI

Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi.

Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi.

AK Parti milletvekilleri, Başarır’ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır’a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi.

Tartışmalar sürerken milletvekilleri Genel Kurul’dan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ GÖRÜŞÜLEMEDİ

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlanamadı.

Bunun üzerine Genel Kurul, 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.