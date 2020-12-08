Euro
9.4406
-0.2%
Dolar
7.7958
-0.18%
Altın
468.5
0.08%
Borsa
1.34
0.75%
Bitcoin
147.851
-1.77%
EXEN Coin
10.92
-1.17%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Meclis'te korona önlemleri

    Meclis'te korona önlemleri

    2021 bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği TBMM'de, her konuşmacının ardından kürsü, özel bir çalışan tarafından temizleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2021 bütçe görüşmeleri kapsamında toplandı.

    12 günlük bütçe görüşmeleri maratonunun 2'nci gününde Meclis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

    Parti temsilcileri, bütçeye ve bütçe gündemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sırayla kürsüye çıktı.

    KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM

    Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen bütçe görüşmelerinde alınan önlemler de dikkatlerden kaçmadı.

    HER KONUŞMACININ ARDINDAN DEZENFEKTAN

    Meclis'te konuşmacıların ardından kürsünün, bir çalışan tarafından özenle silindiği görüldü.

    Her konuşmadan sonra yapılan bu dezenfektanlı temizlik ile kürsüde konuşma yapan milletvekillerine hijyen ortamı sağlandı.

    Meclis'te korona önlemleri ViDEO

    Meclis te korona önlemleri #1

    Meclis te korona önlemleri #2

    Meclis te korona önlemleri #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir