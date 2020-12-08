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Meclis'te korona önlemleri
2021 bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği TBMM'de, her konuşmacının ardından kürsü, özel bir çalışan tarafından temizleniyor.
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 17:26
- Güncelleme : 08.12.2020 - 17:44
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2021 bütçe görüşmeleri kapsamında toplandı.
12 günlük bütçe görüşmeleri maratonunun 2'nci gününde Meclis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilişkin bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.
Parti temsilcileri, bütçeye ve bütçe gündemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sırayla kürsüye çıktı.
KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM
Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen bütçe görüşmelerinde alınan önlemler de dikkatlerden kaçmadı.
HER KONUŞMACININ ARDINDAN DEZENFEKTAN
Meclis'te konuşmacıların ardından kürsünün, bir çalışan tarafından özenle silindiği görüldü.
Her konuşmadan sonra yapılan bu dezenfektanlı temizlik ile kürsüde konuşma yapan milletvekillerine hijyen ortamı sağlandı.
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