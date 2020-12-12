Meclis'te CHP'li vekillerin masalara vurma eylemleri nedeniyle bozulan oylama sistemi, milyonluk maliyetle tamir edilmişti.

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde sık sık tansiyon yükseliyor.

Muhalefet ile iktidar arasında yaşanan tartışmalar, dün gece de devam etti.

AK Parti'den gelen açıklamalara tepki gösteren CHP'li milletvekilleri, oturdukları masalara vurarak ses eylemi yaptı.

Meclis'teki tüm CHP'liler masalara vurdu, bazıları ayağa kalkıp bağırmaya başladı.

"10 DAKİKA BOYUNCA YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİLER"

O anlarda çekilen görüntüleri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Twitter hesabından paylaştı.

Akbaşoğlu, paylaşımına "10 dakika boyunca masa yumruklanır mı? Aziz Milletimizin vergileriyle yapılmış, emanettir o masalar. Ses sistemi var o masalarda, bu sebeple kaç kere arızalandı ve tamir edildi. Yazık..." notunu düştü.

Meclis'te masalara vurarak ses çıkaran CHP'li vekiller VİDEO

39 MİLYON LİRALIK ZARAR

Bilindiği üzere, geçtiğimiz dönemde benzer eylemler yapılması nedeniyle Meclis'teki oylama ve ses sistemi arızalanmış ve sistemin yenilenmesi için 39 milyon liralık harcama yapılmıştı.