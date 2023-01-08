Meclis’te memur ve emekliye maaş zammı ile EYT mesaisi

Meclis’te memur ve emekliye maaş zammı ile EYT mesaisi

Genel Kurulda, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği birçok müjde sonrası gözler TBMM'ye çevrildi.

Geçtiğimiz yıl başarılı çalışmalara imza atan Meclis Genel Kurulu, 2023 yılında da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek.

Yoğun gümndemle toplanacak Meclis'te en önemli gündem maddeleri memur ve emekli maaşlarına yönelik kanun teklifi ve EYT düzenlemesi olacak.

Memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi

Meclis ilk olarak memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek.

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Asgari ücret desteği 400 liraya yükselecek

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak.

Uludağ Alan Başkanlığı kurulacak

Genel Kurulda daha sonra Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı'nda toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığı'nca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığı'nda olacak.

Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek.

Komisyonların gündemi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, çarşamba günü toplanarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.

Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek

CHP'li Başarır ile İyi Partili Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları



Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanacak.

AA'nın haberine göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun perşembe günkü toplantısında, Espiye ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Almanya inceleme raporu ele alınacak.