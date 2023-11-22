Meclis'te MHP ile HDP arasında hakaret tartışması: Otur lan yerine, şerefsize bak TBMM Genel Kurulu'nda Celal Adan ile Sırrı Sakık arasında yeniden başlayan hakaret tartışması sonrası MHP sıralarından yükselen sözlü tepkiler salonda tansiyonu yükseltti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulu'un 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasının ardından, mikrofonunun açık olduğunu unuttu.

Adan'ın Sakık'a "P.venkler" dediği duyuldu.

Genel Kurul'da günlerdir bu durumu protesto eden HEDEP grubu, bugün de MHP'li Adan'dan özür bekledi.

Ancak beklendiği gibi olmadı.

Adan, özür dilemeyeceğini söyledi

Adan, yaptığı konuşmasında, ifadesinin tutanaklarda yer aldığını ancak bunun parlamentoyu bağlamadığını belirterek özür dilemeyeceğini söyledi.

Adan'a tepki gösteren HEDEP'li Sırrı Sakık ise "Bu Parlamentodan özür dilemeniz gerekir, bizden özür dilemeniz gerekir." diyerek tepki gösterdi.

Daha sonra ise tartışmalar devam etti Sakık yine söz aldı.

HEDEP'li Sakık, hakareti kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bakın, açık söylüyorum, bize söylediklerinizi binle size iade ederiz. Bize böyle davranmayın. Sizin aradığınız Grup Başkan Vekilini, geceleyin 3 kez, 5 kez aradınız.” diye konuştu.

Yine tartışma çıktı: Yalancısın sen!

Bu sözler sonrası ise Adan ile Sakık arasında yine atışma yaşandı.

Adan, Sakık’ın yalan söylediğini belirtti.

Bunun üzerine Sakık, “Sen yalan söylüyorsun! Yalancısın sen! Sen gammazcısın! Sana bin kez iade ediyorum! Geç yerine sen! Sen kimsin?” ifadelerini kullandı.

Yeni hakaret Meclis tutanaklarına geçti

Sırrı Sakık’ın Adan’a “Yalan söylüyorsun” demesi üzerine MHP sıralarından “Otur lan yerine, şerefsize bak ya” sesleri duyuldu.

Bunun üzerine HEDEP Milletvekili Çiçek Otlu, “Bize oradan “Şerefsizler!” diyorlar ya! Bize her gün küfrediyorsunuz ya, her gün ya” diye tepki gösterdi.

İşte Meclis tutanaklarına geçen diyalog...