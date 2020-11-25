HDP'nin, "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı Kürdistan'dan başlattı demesi Erzurum'u da Kürt olduğunu" belirtmesi MHP ile HDP'li vekiller arasında gerginlik başlattı.

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerde "Kürdistan" tartışması yaşandı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, tutuklu HDP'lileri selamlayarak başlattığı Kürdistan tartışmasında; Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nda ilk Kürdistan'a gitti deyip Erzurum'un da Kürt toprakları olduğunu iddia etmesi Meclis'i gerdi.

ERZURUM KONGRESİ KÜRT BEYLERİYLE YAPILDI

HDP'li Özgüneş konu ile ilgili "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan, bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle." şeklinde konuştu.

Meclis'te MHP ile HDP arasında Kürdistan tartışması VİDEO

KÜRTLERE ÖZERLİK VERİLDİ

Kürtlere, "1921 Anayasası'yla özerklik verildiğini" de iddia eden Özgüneş, "Misakımilli'ye kim ihanet etti? Kürtler mi ihanet etti, iktidar olanlar mı?" diye sordu.

ERZURUM MU KÜRT

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Özgüneş'e tepki göstererek, "Atatürk, milli mücadeleyi başlatacak, İstiklal Harbi'nin başlangıcı için Samsun'a arkasından Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a gidecek. Siz buradaki kongreleri, 'Kürdistan'a gitti.' diye ifade edeceksiniz. Bunu kabul etmek mümkün mü? Erzurum, Kürdistan mı? Böyle bir tanım, tabir nerede var? Erzurum öz mü öz Türk yurdudur." karşılığını verdi.

KİMSE KÜRDİSTAN DİYE TALEPTE BULUNMADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürtlerin de yer aldığını hatırlatan Bülbül, "Milli mücadelenin verildiği sırada o bölgelerden gelen Kürt kökenli olan mebuslar, temsilciler de bu memleketin, milletin birlik ve beraberliğinin, milli bir yapıda bir ve beraber olması noktasında irade göstermişlerdir. Onların hiçbiri kalkıp da 'Bu memleket ayrıdır. Biz şurada Kürdistan istiyoruz.' diye bir talepte bulunmamışlardır. Kaderlerini bir görmüşlerdir. Ankara'yı da kendi memleketi, vatanları, başkentleri kabul etmişlerdir." şeklinde konuştu.