Meclis'te Ömer Faruk Gergerlioğlu tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen, kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasından önce gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen, kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin gayri resmi bir gündeme göre bugün okunacağını belirterek, "Bu, Meclis işleyişinde, Meclis'in kendisini inkardır. Meclisin kendi kendine saygısızlık yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

"BU KARAR SİYASİDİR"

Gergerlioğlu'nun "Devlet adım atarsa barış bir ayda gelir" başlıklı bir haber paylaştığı için hakkında dava açıldığını aktaran Beştaş, "Bu kararı yargı vermedi. Bu kararı siyasi iktidar verdi, bu kararı iktidardaki parti verdi. Bu nedenle, hiç kimse bize 'Bu karar hukukidir.' demesin, bu karar siyasidir." dedi.

CHP'DEN HDP'Lİ VEKİLE DESTEK GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, "Devletin hukuk dışına çıkması milleti değil, millet düşmanlarını sevindirir, vatandaşı değil, terör örgütlerini sevindirir. Terör örgütlerinin yegane arzuları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk dışına çıkması, hukuku askıya alması, bu anlamda Anayasayı askıya almasıdır. Yasama organının hukuk dışına çıkması ise düşünülmesi bile kabul edilebilir olmayan bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncesinin önüne bir bariyer konulduğunu ama düşüncesinin bitmediğine dikkati çeken Altay, "Terörün önüne bariyer koyarsanız, terörü bitirebilirsiniz ama düşüncenin önüne bariyer koyarsanız, düşünceyi bitirmezsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu, Anayasa Mahkemesi'nin haklı bulduğunu hatırlatan Altay, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, Enis Berberoğlu gibi başvurusunu yapmışken, Meclis bu konuda daha önce bir ofsayta düşmüşken, Meclis'i bugün yeniden ikinci bir ofsayta düşürmenin alemi yoktur." dedi.

CHP-HDP SIRALARINDAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, ortada olmayan bir işlemi tartışmayı anlamlı bulmadığını belirtmesi üzerine CHP ve HDP sıralarından tepki geldi.

Yasamaya ve yargıya olan saygısından dolayı okunmayan bir karar hakkında kanaat aktarmayı doğru bulmadığını yineleyen Turan, "HDP ile CHP'nin bu gerginliğini, agresifliğini anlıyorum." dedi.

Dosyalarca hazırladığını ve kanaatinin olduğunu dile getiren Turan, "Bunu anlatabilirim. Belki ortak yol buluruz. Belki anlaşırız. Belki yanlış bildiğimizi, onlar, belki biz, onları ikna ederiz. Ama 90 yıldan beri kavga etmeyi, kendinden başka fikre saygı duymamayı gösteren bir anlayışı bugün bir daha görmüş olduk." dedi.

Turan, konuya ilişkin kanaatini, yapılacak olan işlemden sonra aktarmayı gerekli bulduğunu belirterek, konuşmasını tamamladı.

Meclis'te Gergerlioğlu tartışması VİDEO