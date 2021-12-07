Bütçe görüşmeleri sırasında MHP'nin konuşmasının ardından sataşma gerekçesiyle söz isteyen HDP'li Beştaş, 'PKK adına ona mı savunma verdiler' sözlerini hakaret olarak algıladı.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) söz hakkı alan MHP grubu, terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.

MHP'nin terör unsurlarıyla mücadeleye yönelik konuşmalarının ardından HDP sıralarından sesler yükseldi.

Savunma hakkı doğduğunu söyleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AYM'nin kapatılmasına ilişkin sözlerini hatırlatarak açıklamasını sürdürdü.

"PKK ADINA ONA MI SAVUNMA VERDİLER"

Başkan Haydar Akar'ın sürenin yetersiz olduğunu ve sataşma halinde söz hakkı verilebileceğini söylemesinin ardından Meclis sıralarından sesler yükseldi.

Meral Danış Beştaş'ın kendilerine söz hakkı doğduğunu söylemesi üzerine Meclis sıralarından 'PKK adına ona mı savunma verdiler' sesleri yükselince, gergin anlar yaşandı.

Meclis'te 'PKK savunulma hakkını size mi verdi' gerginliği ViDEO

"BANA BÖYLE HAKARET EDEMEZ"

Kendisine böyle bir ifade kullanılamayacağını söyleyen Beştaş, "PKK adına ona mı savunma verdiler diyor ne demek böyle usul yok. Bana böyle hakaret edemez. 'PKK ona mı verdi savunma hakkını' dedi." ifadelerini kullandı.

"TUTANAKLARA BAKACAĞIM, SATAŞMA VARSA SÖZ VERECEĞİM"

Başkanın bu sözü duymadığını ve tutanakları inceleyeceğini belirtmesi üzerine sesini yükselten Meral Danış Beştaş, hak talebini sürdürdü.

Başkan ise tutanaklara bakacağını yineleyerek, "Sözü duyamadım tutanaklara bakacağım. Duymadığım cümlenin doğru olup olmadığına karar veremem. Görevimi bana öğretmeyin, sayenizde duyamadım. Tutanaklara bakacağım ve değerlendireceğim. Sataşma varsa söz vereceğim." dedi.