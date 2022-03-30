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    Meclis'te Seçim Kanunu gerginliği

    Meclis'te Seçim Kanunu gerginliği

    TBMM Genel Kurulu'nda başlayan Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşmelerinde CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:35
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    CHP ve MHP'nin üzerinde uzun süre çalıştıkları Milletvekili Seçimi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu'na geldi.

    Teklif, henüz çalışma ve komisyon aşamasındayken bile kamuoyunda ateşli tartışmalara neden olmuşken Genel Kurul'da da sert bir görüşme beklentisi hakimdi.

    GÖRÜŞMELER BAŞLADI

    Bu beklenti boşa çıkmadı.

    Genel Kurul'da görüşmelerin başlamasından sonra CHP’li Bülent Tezcan’ın konuşması esnasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

    MHP VE CHP SIRALARI KARIŞTI

    Tezcan'ın konuşmasında MHP milletvekilleri sözlü sataşmalarda bulundu.

    Bu sataşmalara CHP’li vekiller de karşılık verince MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı yerinden kalkarak CHP sıralarına yürüdü.

    Meclis te Seçim Kanunu gerginliği #1

    KAVGANIN BÜYÜMESİ ENGELLENDİ

    CHP milletvekilleri de aynı şekilde karşılık verdi. Yaşanan gerginlikte araya giren milletvekilleri kavganın daha da büyümesine engel oldu.

    O anlar, Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.

    Meclis te Seçim Kanunu gerginliği #2

    Meclis te Seçim Kanunu gerginliği #3


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