Meclis'te Seçim Kanunu gerginliği

TBMM Genel Kurulu'nda başlayan Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşmelerinde CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP ve MHP'nin üzerinde uzun süre çalıştıkları Milletvekili Seçimi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu'na geldi.

Teklif, henüz çalışma ve komisyon aşamasındayken bile kamuoyunda ateşli tartışmalara neden olmuşken Genel Kurul'da da sert bir görüşme beklentisi hakimdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu beklenti boşa çıkmadı.

Genel Kurul'da görüşmelerin başlamasından sonra CHP’li Bülent Tezcan’ın konuşması esnasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

MHP VE CHP SIRALARI KARIŞTI

Tezcan'ın konuşmasında MHP milletvekilleri sözlü sataşmalarda bulundu.

Bu sataşmalara CHP’li vekiller de karşılık verince MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı yerinden kalkarak CHP sıralarına yürüdü.

KAVGANIN BÜYÜMESİ ENGELLENDİ

CHP milletvekilleri de aynı şekilde karşılık verdi. Yaşanan gerginlikte araya giren milletvekilleri kavganın daha da büyümesine engel oldu.

O anlar, Sözcü gazetesinden Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.