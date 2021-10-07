35 kişinin yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak gösterilen HDP'nin, olayların yıl dönümünde Demirtaş'a Meclis'ten selam göndermesi tartışmalara neden oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2,5 aylık tatilin ardından geçtiğimiz cuma günü, 27. Dönem 5. Yasama yılı başladı.

Yeni yasama yılının da ilk kavgası dün gece yaşandı...

HDP tarafından Kobani bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına verilen eylem çağrısı sonucu 2 polisin şehit, 35 kişinin yaşamını yitirdiği olaylar Meclis'in gündemi oldu.

HDP'DEN DEMİRTAŞ'A SELAM

Kanlı saldırının yıl dönümünde Meclis'te konuşma yapan HDP'li Kemal Bülbül'ün, yaşananların suç olmadığını öne sürerek olayların faili Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi Meclis'te tartışma yarattı.

6-7 Ekim olaylarının faillerini savunan Bülbül, "Demokratik hakkını kullanmak için alana çıkan insanlara saldıran ve bunu planlayan dönemin İçişleri Bakan'ından mülki idare amirlerine kadar tamamı suç işlemiştir. Burada asla bir suç yoktur. Bu anlamda, Selahattin Demirtaş'ı ve bu konuyla ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Meclis'te 'Selahattin Demirtaş katildir' kavgası VİDEO

"DEMİRTAŞ KATİLDİR"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da Bülbül'ün bu konuşmasına sessiz kalmayarak "Selahattin Demirtaş katildir." diye bağırdı.

Başta Bülbül olmak üzere HDP'li vekillerin, bu ifadelere tepki göstermesi ve Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesi Meclis'te kısa süreli gerginliğe yol açtı.

"DİRENMEYE DEVAM"

Hatırlanacağı üzere 6-7 Ekim olaylarının başlamasına neden olan Demirtaş, olaylarla ilgili "Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı