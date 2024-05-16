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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün genel görüşmeler gerçekleştirildi.
Görüşmeler esnasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasında sözlü tartışma çıktı.
İkili arasındaki gerilimde sözlü atışmalar yaşanırken o anlar kameralara yansıdı.
Çelebi sözünün kesildiğini söyleyerek Önder'e karşı çıktı.
"Kime parmak sallıyorsun?"
O esnada Önder sinirlenerek, "Elini sallama bana! Kime parmak sallıyorsun? Otur yerine!" dedi.
"Bağırma, haddini bil!"
Çelebi de karşılık vererek, "Bağırma, haddini bil!" dedi.
Ardından birleşime 15 dakika ara verildi.
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