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Meclis'te Süreyya Önder ve Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı

Meclis'te Süreyya Önder ve Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı TBMM'de başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı. Önder, Çelebi'ye "Kime parmak sallıyorsun? Otur yerine!" dedi.