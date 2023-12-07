Haberler



Gündem



Meclis'te torba teklif mesaisi: 86 maddenin görüşmeleri sürüyor

Meclis'te torba teklif mesaisi: 86 maddenin görüşmeleri sürüyor Çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngören torba teklifin görüşmeleri Meclis Genel kurulunda devam ediyor. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 29 maddesi kabul edildi.