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    Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu

    Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu

    2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri oylamaları sonrasında, vekiller sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak fotoğraf çektirdiler.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 01:29
    • Güncelleme : 19.12.2020 - 01:30
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    2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri TBMM Genel Kurulunda oylandı.

    SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

    Oylama sonucunda kabul edilen teklifler sonrası vekiller, hatıra fotoğrafı çektirmek için biraraya toplandı.

    Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vekiller fotoğraf çekitirip, tokalaştılar. O anlar Meclis'teki kameralara yansıdı.

    Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu İZLE


    OYLAMALAR KABUL EDİLDİ

    Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı.

    2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı.

    Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı.

    Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.

    2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi İZLE

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