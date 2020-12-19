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- Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu
Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu
- Haber Merkezi
- 19.12.2020 - 01:29
- Güncelleme : 19.12.2020 - 01:30
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri TBMM Genel Kurulunda oylandı.
SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR
Oylama sonucunda kabul edilen teklifler sonrası vekiller, hatıra fotoğrafı çektirmek için biraraya toplandı.
Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vekiller fotoğraf çekitirip, tokalaştılar. O anlar Meclis'teki kameralara yansıdı.
Meclis'te vekiller sosyal mesafe kurallarını unuttu İZLE
OYLAMALAR KABUL EDİLDİ
Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı.
2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı.
Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı.
Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi İZLE