Meclis’te verilen arada künefe ziyafeti

CHP Hatay Milletvekilleri, Meclis bahçesine kurulan seyyar mutfakta hazırlattığı künefeleri ikram etti.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

DİNLENME MOLASI NEŞELİ GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın katıldığı görüşme hararetli geçerken, verilen dinlenme molasında ise dikkat çeken anlar yaşandı.

HATAY KÜNEFESİ YEDİLER

Kavganın bitmediği bütçe görüşmelerinde verilen ara, şaşırtıcı şekilde neşeli geçti.

Milletvekilleri, o kısa arada Hatay'ın ünlü künefesinin tadına baktı.