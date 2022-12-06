Meclis'te yaralanan Hüseyin Örs elektroşokla hayata döndürüldü

TBMM'de çıkan kavgada kalp hastası İyi Partili Hüseyin Örs, kafasındaki açılma ile fenalaştı. İyi Partili doktor vekil Aylin Cesur, Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü açıkladı.

2023 bütçesi görüşmeleri kavgalarla başladı.

Dün TBMM'de başlayan bütçe maratonunda ilk günden başlayan gerilim, akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

İkinci gün de gerilim devam etti

Sert tartışmaların yaşandığı Genel Kurul'da bugün de gerilim hakimdi.

Görüşmelerde yine tartışma alevlenirken AK Parti ve İyi Partili vekiller arasında kavgaya dönüştü.

Yüzük kafasını yardı

Arbede sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Partili Hüseyin Örs karşı karşıya geldi.

Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına geldi.

Aylin Cesur, Hüseyin Örs'ün sağlık durumunu açıkladı VİDEO

İlk müdahale TBMM'de yapıldı

Yüzüğün etkisi ile kafasında açılma olan Örs fenalaştı. Geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı geçiren ve kalp pili takılan Örs'e ilk müdahale, TBMM revirinde yapıldı.

Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan İyi Partili vekile, burada önce ilaçlı müdahale yapıldı.

Elektroşok ile hayata döndürüldü

Kalp ritminde bozulma meydana gelen ve kalbi durma seviyesine gelen Örs, elektroşokla yeniden hayata döndürüldü.

Yaralı vekilin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İyi Partili doktor vekil Aylin Cesur, Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastane önünde açıklamalarda bulundu.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Cesur, "İlk müdahale ile birlikte ilaç uygulandı. Hastaneye gelirken hazırlık yapılmasını rica ettik. Yapılan müdahale kalbin geri döndürülmesi müdahalesidir. Çok önemlidir, kardiyo şok tedavisidir ve çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Çok önemli bir hadisedir ve buna olumlu cevap verdi. Ancak hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakımda tedavi devam ediyor. Ben de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Kavganın fitilini ateşleyen tartışma TBMM tutanaklarında

Diğer yandan kavganın fitilini ateşleyen tartışma da katılım konusunda çıktı.

CHP'li Özgür Özel'in AK Parti grubunun görüşmelere katılım sayısını eleştirmesi üzerine Özgür Özel, AK Parti'li Bülent Turan, Alpay Özalan, Zafer Işık, İyi Partili Musavvat Dervişoğlu gibi isimlerin birbirlerine laf atması ile ortam gerildi.

O anlar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı:

"BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, bu polemiği niye uzattığınızı bilmiyorum ama bakınız, bir defa İyi Parti'nin konuşmacılarını takip etmeye çalıştık, ederiz de Ahat Bey başta olmak üzere. Düşünmeye sevk etmek istediğim konu şu: Dünkü -tırnak içerisinde rezalet- küfürler, hakaretler, kavgalar; bunu söylüyorum. Hiç öyle demeyin yani.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Dün okundu ben diyeceğimi dedim.

ENEZ KAPLAN (Tekirdağ) – Muayeneye gerek yok, muayeneye.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Efendim?

ENEZ KAPLAN (Tekirdağ) – Muayene yapmaya gerek yok.

ZAFER IŞIK (Bursa) - İyi Parti’den biri konuştu!

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Hay Allah’ım ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Dün o tartışmayı tükettik.

ZAFER IŞIK (Bursa) – Yap hakaretini, yap hakaretini!

BAŞKAN – Siz devam edin Sayın Turan, buyurun.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Değerli arkadaşlar, söylediğim şu…

ZAFER IŞIK (Bursa) – Yap hakaretini, yap!

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sen var ya, sen zaten keşke hiç gelmesen, hiç gelmesen daha iyi.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – O zaman şunu mu diyeyim: Şu an 130 tane CHP vekilinin 30’u burada, diğerleri nerede mi diyeyim ben de?

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sadece laf atmaya geliyorsun. BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Olmaz, yapmayın bunu.

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Yani ne diyeceğiz sana!

ZAFER IŞIK (Bursa) – Yap sen hakaretini!

BAŞKAN – Sayın Işık, lütfen.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, görevimizin başındayız, bütçeyi takip ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Sayın Bülbül, buyurun.

İYİ PARTİ GRUBU ADINA ÜMİT BEYAZ (Tokat) – Ya, var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun yani herkese… Biz burada ağzımızı açmıyoruz, çok ayıp!

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Ya, kardeşim, konuşmana konsantre…

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Sen hiç konuşma, sen hiç konuşma!

BAŞKAN – Sayın Beyaz, Genel Kurula lütfen...

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Sayın Beyaz, önüne bak.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Kime diyorsunuz? Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan, kime diyor bunu?

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Sen arkadaşlarına sor istersen.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ama olmaz böyle.

BAŞKAN – Sayın Turan, lütfen…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ya “Sayın Turan” değil, benimle ne alakası var, kürsüde başka birisi var, niye “Sayın Turan” diyorsunuz?

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Ya kardeşim “Önüne bak!” diyor adam.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ne diyor?

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – “Önüne bak!” diyor.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Önüne bak ama sen.

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım, kime soracağım?

BAŞKAN – Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sayın Başkan…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ben niye dinledim ki, tamam…

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Allah Allah ya!

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Vallahi böylesi daha hayırlı oluyor, Meclis'te bulunmamaları, bulunmalarından daha iyi. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) Bırakın da konuşalım ya!

YUSUF BAŞER (Yozgat) – Karar verin siz de biz ne yapalım?

BAŞKAN – Evet, konuşmacı kürsüde…

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Laf atmak için gelip oturmanın ne anlamı var?

BAŞKAN – Sayın Dervişoğlu…

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ya bugün ters tarafınızdan mı kalktınız?

YUSUF BAŞER (Yozgat) – Ya hareketlere baksana ya!

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Herkese fırça atıyorsunuz.

BAŞKAN – Sayın Beyaz… Sayın Beyaz…

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Önüne baksana ya!

ÜMİT BEYAZ (Devamla) – Sen ne diyorsun kardeşim?

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ya, birinden fırça mı yediniz ya?

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Sen de mi çıktın? Maşallah.

BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum.

