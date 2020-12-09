Meclis'te yasama yılında 'bedelli askerlik yapan vekiller maaş alıyor' tartışması

Mahmut Tanal'ın, vekillerin bedelli askerlik yaptığı sırada hem maaş aldığını hem de sigortalarının devlet tarafından yatırılmaya devam ettiğini söylemesi Meclis'te tartışıldı.

12 gün kesintisiz sürecek 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri Meclis'te başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, TBMM Genel Kurulu’ndan görüşülen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak yasama görevi devam ederken bedelli askerlik yapan milletvekillerini eleştirdi.

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN VEKİLLER MAAŞ ALIYOR

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç’e bedelli askerlik için kaç milletvekilinin başvurduğunu konusunda soru önergesi verdiğini kaydeden Mahmut Tanal, bedelli askerlik yapan milletvekili olup olmadığına dair yazılı soru önergesine verilen yanıtta, bedelli askerlik yapan milletvekilinin hem maaşını aldığının hem sigortasının Meclis tarafından ödendiğinin belirtildiğini söyledi.

Meclis'te bedelli askerlik tartışması ViDEO

3 VEKİL BEDELLİ ASKERLİK YAPTI

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'in bedelli askerlik yaptığını belirten Tanal, şunları söyledi:

"Bedelli askerlikte askerlik borçlanması dahi yapılamazken milletvekili olan arkadaşlarımız askere gidiyor, sigortasını da Meclis ödüyor, maaşını da Meclis ödüyor. Meclis Başkanvekiline sesleniyorum; yapmazsanız suç duyurusunda bulunacağım hakkınızda. Bu milletvekillerinin 21 günlük yaptığı askerlik ücretini, Meclis'in verdiği o maaşı alıp Milli Savunma Bakanlığının hesabına yatırmak zorundasınız. Bu maaşın peşine düşeceğim."

MAAŞLAR TSKGV'YE BAĞIŞLANDI

Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Tanal'ın sözünü ettiği üç milletvekilinin, maaşlarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladığını, dekontların elinde olduğunu bildirdi.

BÖYLE KAHRAMAN OLMAZ

Bunun üzerine Tanal, "Sigortalı olmaması lazımdı. Böyle çakma asker, kahraman olmaz. Milletvekili olacaksın, maaş alacaksın, sigortan yatırılacak. Nasıl maaş alacaksın? Babanın parası değil." karşılığını verdi.

ÖZBOYACI İDDİAYA YANIT VERDİ

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da sataşma gerekçesiyle söz alarak, yasal hakkı olan bedelli askerliğe başvurduğunu, bedelli askerlik süresince bir hak geçmemesi için bir aylık maaşını vakfa yatırdığını, vakıf genel müdürünün de kendisini arayıp, bu incelik için teşekkür ettiğini anlattı.