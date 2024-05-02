Meclis'te yeni anayasa turu: Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turunu sürdürüyor. İlk olarak CHP grubuyla görüşen Kurtulmuş, bugün DEM Parti’yi ziyaret etti. Kurtulmuş bugün Saadet Partisi ve İyi Parti’yi de ziyaret edecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni anayasa mesaisi sürüyor...

Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler dün, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un CHP grubuna yaptığı ziyaret ile başladı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktarmıştı.

"Önümüzdeki dönem müzakere ortamı başlar"

Kurtulmuş, mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden usule ilişkin fikirleri almak istediğini belirtmiş, "Yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırır. Önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar." demişti.

"Anayasa yapma kararını bu Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir." diye konuşan Kurtulmuş, bugün ise 3 siyasi partiyi ziyaret edecek.

DEM Parti'yi ziyaret etti

Kurtulmuş’un bugünkü ilk durağı DEM Parti grubu oldu.

Kurtulmuş, burada Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve Saruhan Oruç tarafından karşılandı.

"Temennimiz siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa"

Numan Kurtulmuş, görüşmesi sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Eş Genel Başkanlar ve grup başkanları arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bizim temennimiz TBMM'de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir.

Saadet ve İyi Parti'yi de ziyaret edecek

Kurtulmuş, ikinci görüşmeyi saat 13.00'te Saadet Partisi ile yapacak.

Kurtulmuş, son olarak saat 14.00'te ise İyi Parti'yi ziyaret edecek.

Yeni başkan Dervişoğlu'ndan anayasa mesajı

Anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan yeni İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'nin önüne bir anayasa değişikliği gelir ve tek adam rejimini tahkim eden ifadeleri içinde barındırırsa milletvekili arkadaşlarımızla birlikte buna karşı set oluruz. Milletimize verdiğimiz sözümüz var. Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa oturur konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.